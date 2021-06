EU onderzoekt opnieuw sancties tegen homohatend Hongarije

De Europese Unie zoekt manieren om Hongarije sancties op te leggen na het invoeren van een reeks anti-LHBTQI-wetten in het land. De regering van de extremistische president Viktor Orbán heeft met verregaande discriminerende wetgeving homo’s en transgenderpersonen nog verder in de verdrukking gebracht. Onacceptabel, zegt de EU.

Het is de Europese Unie al jaren een doorn in het oog: de klopjacht op de LHBTQI-gemeenschap in Hongarije en Polen. Het Hongaarse parlement, dat sinds de invoer van een speciale coronawet in maart vorig jaar de facto een dictatuur is, stemde deze week in met de omstreden anti-homowet. Die komt erop neer dat er op geen enkele manier nog educatie voor jongeren mag zijn over homoseksualiteit of geslachtsverandering. De wet gaat zo ver, dat ook boeken, films, series en reclames met een homoseksueel of transgender personage, verboden zijn. Vorig jaar al voerde de regering van Orbán wetten door die het vrijwel onmogelijk maken voor homostellen om kinderen te adopteren en werd wettelijk verboden om in identiteitsdocumenten het geslacht te veranderen.

In maart van dit jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan ter bescherming van LHBTQIA-personen in alle lidstaten. Het was bedoeld als signaal tegen de dreigende anti-homowetgeving in delen van de Unie. Europarlementariër en één van de indieners van de resolutie Sophie in ’t Veld (D66) verklaarde de EU daarmee een “LHBTI-vrijheidszone”. Hongarije was daar dus niet van onder de indruk. Welke sancties de EU nu overweegt is niet bekend. Vorig jaar werden ook al financiële sancties tegen Hongarije en Polen besproken wegens het schenden van de regels van de Europese rechtsstaat. Daarop besloten die twee landen de EU-begroting te blokkeren, waardoor ook het coronaherstelfonds in de knoei kwam. De EU besloot daarop in te binden.