Halsema bezorgd over extreemrechtse dreiging

Femke Halsema is bezorgd over de toegenomen extreemrechtse dreiging. De afgelopen maanden waren zeker vijf moskeeën in de hoofdstad doelwit van intimiderende acties, meldt Het Parool. Ook deden verscheidene Amsterdammers aangifte vanwege intimidatie door sympathisanten van het extreemrechtse platform Vizier op Links.

Volgens Halsema kan de toename van extreemrechtse dreigementen niet los worden gezien van de normalisering van extreemrechts gedachtegoed in de politiek en het publieke debat. De Amsterdamse burgemeester schrijft in een brief dat de gemeente via de Persoonsgerichte aanpak radicalisering inmiddels twee rechtsradicalen in de gaten houdt.

De inlichtingendienst AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwen ook al enkele jaren voor de opleving van extreemrechts in Nederland. Eerder dit jaar schreef de AIVD in haar jaarverslag dat extreemrechts door de pandemie de wind in de zeilen heeft gekregen. Demonstraties tegen de coronamaatregelen zijn populair bij rechtsradicalen die tijdens de protesten zieltjes proberen te winnen voor hun bruine gedachtegoed.

De acties van rechtsextremisten richten zich volgens de inlichtingendienst vaker tegen de ‘elite’: politici, wetenschappers, journalisten, ambtenaren, maar bijvoorbeeld ook medici die een streng coronabeleid voorstaan.