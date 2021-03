Hugo de Jonge in quarantaine na melding Corona-app

Het is niet bepaald de dag van Hugo de Jonge. De demissionaire minister van Volksgezondheid die zich woensdagochtend met een ongeldig paspoort op het stembureau meldde, kreeg daarna een melding via de Corona-app dat hij in contact is geweest met iemand die positief is getest op het virus. “Gelukkig heb ik geen klachten. Ik ga in quarantaine en werk door vanuit huis“, schrijft hij op Twitter.

Zojuist kreeg ik een melding van CoronaMelder dat ik mogelijk in contact ben geweest met iemand die recent positief is getest. Gelukkig heb ik geen klachten. Ik ga in quarantaine en werk door vanuit huis. Zaterdag zal ik een test doen (of eerder als ik toch klachten krijg). pic.twitter.com/HpX9V3CqLX — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 17, 2021

De Jonge is niet de eerste bewindsman die in quarantaine moet. Hetzelfde lot trof Arie Slob. De minister van Onderwijs moest in oktober halsoverkop vertrekken bij een Kamerdebat, omdat een medewerker besmet bleek. Ook Geert Wilders en Klaas Dijkhoff moesten vorig jaar in quarantaine.