Nascar geeft foto vrij van strop in garage Bubba Wallace

Nascar heeft de foto vrijgegeven van het touw dat afgelopen weekend werd aangetroffen in de garage van Bubba Wallace, de enige zwarte Nascar-racer. Op de foto is duidelijk te zien dat het een strop betreft.

Wallace heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk uitgesproken tegen racisme. Aanvankelijk ging Nascar daarom uit van een racistisch motief. Nadat de FBI concludeerde dat het touw al sinds de herfst in de vorm van een strop in de garage hing, gaf de raceorganisatie een nieuwe verklaring uit: “Het is goed om te weten dat dit geen bewuste, racistische daad jegens Bubba was.” Niet iedereen is daar overigens van overtuigd.

WTF?! And people are on Bubba Watson for making stuff up?! That. Is. A. Noose! I completely understand how he felt targeted, especially in this climate.

So, there was only one garage w this type of garage door pull?? I’d like to see the other garages.

