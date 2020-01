Toezichthouder: Trump overtrad wet door hulp Oekraïne op te schorten

De regering-Trump handelde in strijd met de wet door afgelopen zomer de financiële steun voor Oekraïne op te schorten. Dat stelt het Government Accountability Office (GAO), de onpartijdige toezichthouder van het Amerikaanse Congres. De Amerikaanse regering mag volgens een wet uit 1974 niet zomaar geld achterhouden dat het Congres heeft toegezegd.

Het oordeel van het GAO bevestigt wat de Democraten al maanden roepen: dat Trump 400 miljoen dollar aan steun voor Oekraïne achterhield om het land onder druk te zetten om een onderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Biden is een van de grootste kanshebbers om het later dit jaar namens de Democraten op te nemen tegen Trump in de presidentsverkiezingen.

Dat Trump om politieke redenen besloot om de hulp voor Oekraïne op te schorten, bleek eerder ook al uit het verslag van een telefoongesprek dat de Amerikaanse president had met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. In dat gesprek begon Trump zelf over de zaak. “Er wordt veel gepraat over Bidens zoon. Biden schepte op dat hij een einde had gemaakt aan de vervolging, dus als je dat zou kunnen onderzoeken… Ik vind het verschrikkelijk klinken.”

De bevindingen van het GAO zijn een kleine opsteker voor de Democraten in de afzettingsprocedure tegen Trump. “Alle openbare bewijzen laten zien dat Trump opdracht gaf voor een illegale daad”, stelt de Democratische senator Chris Van Hollen in een verklaring. Of die feiten veel zullen uitmaken is de vraag. De kans is groot dat de Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat, het impeachment-proces tegen Trump zullen wegstemmen. Om Trump te veroordelen is een tweederde meerderheid in de Senaat nodig.

Trumps hulpjes in Oekraïne

Eerder deze week werden er ook meer details bekend over de capriolen van Trumps hulpjes in Oekraïne. Zo kwam onder meer aan het licht dat de zakenmannen die Trumps advocaat Rudy Giuliani hielpen met het ‘onderzoek’ naar Joe Biden en diens zoon, de Amerikaanse ambassadeur Marie Yovanovitch lieten schaduwen. Ook zouden er mogelijk pogingen zijn gedaan om haar te hacken.

De Oekraïense aanklager Yuriy Lutsenko zou alleen hebben willen meewerken aan de beschadigingsactie tegen Biden als Giuliani’s hulpje Lev Parnas erin zou slagen om ambassadeur Yovanovitch weg te werken. Yovanovitch, die zich tegen de zin van Lutsenko uitsprak tegen de corruptie in Oekraïne, werd in mei vorig jaar, twee maanden voor het einde van haar termijn, op last van Trump teruggeroepen uit Kiev.

Parnas werd in oktober door de FBI opgepaktopgepaktopgepakt op verdenking van corruptie.