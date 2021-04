Bolsonaro steekt middelvinger op naar klimaatbeschermers

De Braziliaanse president en klimaatontkenner Jair Bolsonaro heeft aangekondigd dat hij volgend jaar maar liefst een kwart wil bezuinigen op het ministerie van Milieu en de overheidsinstellingen die zich inzetten voor het milieu.

De rechts-radicale president is al sinds zijn aantreden verwikkeld in een strijd met natuur- en milieubeschermers. Met een van zijn eerste maatregelen maakte hij het makkelijker voor bedrijven om het Amazonewoud te vernietigen. Nadat het onderzoeksinstituut INPE in 2019 bekendmaakte dat de ontbossing onder Bolsonaro flink was toegenomen, ontsloeg de ultrarechtse president het hoofd van INPE.

Volgens de NGO Instituto Kabu zijn de illegale houtkap en mijnbouw de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door een gebrek aan toezicht zien milieucriminelen hun kans schoon om gebieden waar inheemse volken wonen, te vernietigen.

Deze week leek Bolsonaro opeens uit een ander vaatje te tappen. Tijdens een door de Amerikaanse president Joe Biden georganiseerde klimaattop stelde Bolsonaro voor om de ontbossing in Brazilië in 2030 volledig te stoppen. In ruil daarvoor wil hij wel elk jaar 10 miljard dollar ontvangen.

Inheemse leiders en milieuactivisten riepen direct op niet in te gaan op de chantage van Bolsonaro. De bezuinigingen die de rechts-radicale president nu heeft aangekondigd op natuur- en milieubescherming maken opnieuw duidelijk hoe hij echt over de klimaatcrisis denkt.

