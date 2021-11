OMT is tegen schoolsluiting, wil horeca om 17 uur dicht

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om het gehele onderwijs open te houden, meldt de NOS. De afgelopen dagen gingen veel stemmen op om de scholen weer te sluiten, omdat dat nu belangrijke besmettingshaarden zijn. Ongevaccineerde kinderen zitten in basisscholen dicht op elkaar in vaak slecht geventileerde ruimtes. De NOS schrijft:

Hoewel er veel besmettingen zijn op scholen, vindt het OMT dat er alles aan gedaan moet worden om ze niet te sluiten. Het advies geldt voor zowel basis- en middelbare scholen als universiteiten en hogescholen. Het kabinet zou dan eerst in andere sectoren moeten kijken wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen.

Verder adviseert het OMT om de horeca om 17.00 uur te sluiten. Nu geldt er nog een sluitingstijd om 20.00 uur. Ook niet-essentiële winkels zouden om 17.00 uur dicht moeten.

De vraag is wat het kabinet met het OMT-advies gaat doen, nu de zorg compleet dreigt vast te lopen. Ziekenhuizen moeten patiënten die wachten op een operatie of kankerbehandeling afbellen om ruimte te creëren voor de stroom aan coronapatiënten.

Limburg is inmiddels de grootste coronabrandhaard van West-Europa, blijkt uit cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In ziekenhuizen in de provincie is er al sprake van ‘oorlogsgeneeskunde’. IC-baas Diederik Gommers verwacht over iets meer dan een week code zwart. Dan zal het leger volgens hem de ziekenhuizen moeten beschermen.

Vrijdag geven Mark Rutte en Hugo de Jonge een persconferentie waarin zij nieuwe maatregelen bekend zullen maken. Vorige week dinsdag zei Rutte, die zich laat voorstaan op zijn gebrek aan visie, nog dat hij dacht “dat we op dit moment misschien te veel maatregelen hebben genomen en dat het best mee had kunnen vallen in de ziekenhuizen zonder die maatregelen”.