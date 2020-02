D66: kabinet moet niet meer praten met Farmers Defence Force

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat het kabinet de extremistische boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) niet langer moet uitnodigen voor onderhandelingen. “Verdoe daar je tijd niet aan. Ze willen toch geen compromis sluiten”, verklaarde de D66’er woensdag in het radioprogramma 1 op 1. “Ik zeg tegen de regering: Ga regeren en pak door. Verdoe je tijd niet aan groepen die op een gegeven moment toch weglopen.”

De Groot hekelt de oorlogszuchtige teksten van de boze boeren die woensdag in Den Haag demonstreren. “Je diskwalificeert jezelf als serieuze gesprekspartner. We leven in een land waar niemand de baas is. Als je dit soort taal uitslaat, dan hoor je eigenlijk niet aan de onderhandelingstafel.”

Eerder deze maand brak het kabinet het overleg met FDF af, nadat de organisatie dreigementen had geuit aan het adres van andere partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over de stikstofcrisis. Het was niet voor het eerst dat FDF zich schuldig maakte aan intimidatiepraktijken. In oktober lieten CDA-Statenleden weten zich bedreigd te voelen, nadat FDF had voorgesteld om de CDA’ers ‘persoonlijk aan te pakken na het verraad’.

Kort daarvoor had de politie de bij FDF betrokken boer Arjen Schuiling opgepakt, nadat hij bij een demonstratie in Groningen diverse malen had gedreigd om de pui van het provinciehuis eruit te rijden. Ook was hij betrokken bij het omverrijden van enkele hekken in de binnenstad van Groningen. Daarbij werd een voorbijrijdende fietser op een haar na gemist.

Eind vorig jaar kwam FDF in opspraak omdat voorman Mark van den Oever de situatie van de Nederlandse boeren vergeleek met die van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij repte van het ‘deporteren’ van boeren, en zei: “75 Jaar geleden hebben we gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt.”

Als gevolg van deze acties en uitspraken van FDF brokkelt de publieke steun voor de boeren af. Uit een peiling van vier regionale omroepen bleek deze week dat een derde van de ondervraagden minder sympathie heeft voor de boeren door het compromisloze optreden van FDF.

Ook meer en meer boeren keren zich af van FDF. Een enkele gematigde boer spreekt zich publiekelijk uit tegen de dreigementen van FDF. “De woorden die FDF gebruikt, zijn intimiderend. Het zal me wel niet in dank worden afgenomen, maar dit kan echt niet”, schreef boerin Annechien ten Have eerder deze maand op Twitter.